В Нытве оштрафован врач за отказ лечить ребенка

В Нытве суд оштрафовал врача за отказ лечить ребенка. По информации пресс-службы прокуратуры Пермского края, в апреле этого года женщина с приёмным сыном обратилась в поликлинику «Нытвенской районной больницы» для назначения медикаментозного лечения, поскольку ребёнок был болен. Врач отказал принимать малолетнего пациента, ссылаясь на то, что у него нет постоянной регистрации на территории Нытвенского района. Суд по требованию прокурора признал врача виновным в самоуправстве и назначил ему штраф.