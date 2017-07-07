В Нытве оштрафован врач за отказ лечить ребенка
В Нытве суд оштрафовал врача за отказ лечить ребенка. По информации пресс-службы прокуратуры Пермского края, в апреле этого года женщина с приёмным сыном обратилась в поликлинику «Нытвенской районной больницы» для назначения медикаментозного лечения, поскольку ребёнок был болен. Врач отказал принимать малолетнего пациента, ссылаясь на то, что у него нет постоянной регистрации на территории Нытвенского района. Суд по требованию прокурора признал врача виновным в самоуправстве и назначил ему штраф.
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