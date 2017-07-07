Открыт прием первоклассников во все школы города

С 1 июля по 5 сентября родители смогут записать своих первоклассников на свободные места в желаемое образовательное учреждение.

По данным на 1 июля в первые классы зачислено 13 129 детей, по месту жительства. В разных районах Перми в 65 образовательных учреждениях, среди которых гимназии, лицеи, средние образовательные школы есть свободные места. На них могут быть приняты дети независимо от места регистрации в закрепленном районе.

Подробнее о наличии свободных мест и необходимых документах можно узнать на Едином портале пермского образования.