Открыт прием первоклассников во все школы города
С 1 июля по 5 сентября родители смогут записать своих первоклассников на свободные места в желаемое образовательное учреждение.
По данным на 1 июля в первые классы зачислено 13 129 детей, по месту жительства. В разных районах Перми в 65 образовательных учреждениях, среди которых гимназии, лицеи, средние образовательные школы есть свободные места. На них могут быть приняты дети независимо от места регистрации в закрепленном районе.
Подробнее о наличии свободных мест и необходимых документах можно узнать на Едином портале пермского образования.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Лучшие врачи Прикамья выезжают в районы края
В Перми прошла прямая телефонная линия с горожанами
В Перми проведут мониторинг деформаций территории города
Выбран новый глава муниципального приюта в Перми
Зону платной парковки в Перми расширять не будут
Пермский классический университет встречает студентов из Оксфорда
В Пушкинской библиотеке открылась выставка-прогулка по старой Перми
Центральный выставочный зал Перми представляет новый проект
Фестиваль малой авиации «Взлетка» переносится на 26 августа
Краснокамская фабрика деревянной игрушки реализует социально-значимый проект
Добавить комментарий: