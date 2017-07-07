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Лучшие врачи Прикамья выезжают в районы края
С мая 2017 года врачи лучших краевых больниц Прикамья проводят выездные приемы в Коми-Пермяцком округе. На этой неделе осмотр жителей Кочевского района ведут специалисты краевой клинической больницы, краевой детской больницы, кардиодиспансера, госпиталя ветеранов войн и онкологического диспансера. Врачи консультируют жителей, корректируют, если необходимо, лечение. В состав бригады врачей входят невролог, дерматолог, лор, офтальмолог, хирург, гинеколог, эндокринолог, педиатр, кардиолог, неонатолог, онколог и другие специалисты. Важно и то, что специалисты ведущих клиник края делятся опытом с местными врачами, обучают их новым методикам диагностики и лечения, знакомят с современными препаратами.
Уже организованы выезды бригад узких специалистов в Косинский, Юсьвинский и Гайнский районы. Кроме Коми-округа, бригада врачей в июне побывала также в Красновишерском районе. График выездов расписан до конца года.
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