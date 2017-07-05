В Перми прошла прямая телефонная линия с горожанами
Сегодня прошла прямая линия с участием регионального координатора проекта «Городская среда» Михаила Александровича Борисова по вопросам благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». Так же на вопросы пермяков по вопросам ЖКХ ответил региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Игоревич Бурдин. Телефон для обращений: 2 059 059.
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