В Перми проведут мониторинг деформаций территории города

На изучение возможной деформации территории Перми потратят 10 млн руб. Администрация Перми объявила электронный аукцион на проведение работ. Исследование проводится с целью выявления и анализа деформаций территории города в целом, а также склонов, в том числе вблизи городской застройки, мониторинга оползневых процессов на склонах для обеспечения безопасности и принятия превентивных управленческих и технических решений. Мониторинг необходимо завершить и документально оформить его результаты к 1 декабря 2017 года. Максимальная цена контракта определена в 10,3 млн руб.