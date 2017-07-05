Выбран новый глава муниципального приюта в Перми
Новым директором муниципального приюта в Перми станет Игорь Сафонов. За него проголосовали 6 из 11 членов комиссии. Ранее на первом этапе конкурса из 10 претендентов были отобраны три человека. В состав конкурсной комиссии входят депутаты Пермской городской думы Вероника Куликова, Илья Лисняк, Дмитрий Фёдоров, а также представители городской администрации и общественных организаций.
Полномочия предыдущего директора приюта Дмитрия Киселева истекли накануне, 4 июля. Ранее, по итогам проверки учреждения, проведенной администрацией города, ему был объявлен выговор.
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