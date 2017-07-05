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Зону платной парковки в Перми расширять не будут
Расширение зоны платной парковки в центре Перми отложено на год. Депутаты Пермской городской думы вернутся к этому вопросу вновь не ранее декабря текущего - февраля будущего года. Больше всего вопросов на заседании рабочей группы возникло к собираемости штрафов за неоплату парковки.
Напомним, что ранее предполагалось к сентябрю расширить зону платной парковки. В конечном итоге, она достигнет следующих улиц: в сторону Перми-2: улицы - Окулова, Крисанова, Пушкина; от площади возле Центрального рынка: через улицу Революции до Комсомольского проспекта, затем от улицы Осипенко до Чернышевского, по Островского до Пушкина; в сторону микрорайона Разгуляй: улицы - Советская, Клименко, Ленина.
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