Пермский классический университет встречает студентов из Оксфорда

В ПГНИУ летнюю практику проходят 30 студентов из Оксфорда. В этом году гостей из старейшего вуза Великобритании принимают три факультета Первого на Урале университета – химический, биологический и геологический. В процессе практики студенты из Оксфорда имеют возможность использовать оборудование, доступное в Англии лишь для профессиональных исследователей, попробовать свои силы в научных разработках, пополнить свою теоретическую базу. Помимо занятий в лабораториях оксфордцы участвуют в полевых практиках: изучают редкие виды растений и животных, собирают образцы горных пород и минералов. Для гостей организованы курсы по русскому языку и экскурсии по Перми и краю. После прохождения практики студенты отправятся в шестидневный сплав по Вишере вместе с сотрудниками и преподавателями университета.