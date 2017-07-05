← В Пушкинской библиотеке открылась выставка-прогулка по старой Перми
Пермский классический университет встречает студентов из Оксфорда
В ПГНИУ летнюю практику проходят 30 студентов из Оксфорда. В этом году гостей из старейшего вуза Великобритании принимают три факультета Первого на Урале университета – химический, биологический и геологический. В процессе практики студенты из Оксфорда имеют возможность использовать оборудование, доступное в Англии лишь для профессиональных исследователей, попробовать свои силы в научных разработках, пополнить свою теоретическую базу. Помимо занятий в лабораториях оксфордцы участвуют в полевых практиках: изучают редкие виды растений и животных, собирают образцы горных пород и минералов. Для гостей организованы курсы по русскому языку и экскурсии по Перми и краю. После прохождения практики студенты отправятся в шестидневный сплав по Вишере вместе с сотрудниками и преподавателями университета.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Пушкинской библиотеке открылась выставка-прогулка по старой Перми
Центральный выставочный зал Перми представляет новый проект
Фестиваль малой авиации «Взлетка» переносится на 26 августа
Краснокамская фабрика деревянной игрушки реализует социально-значимый проект
Педагог из Прикамья стал лучшим в конкурсе профессионального мастерства
В коми-пермяцком драмтеатре пройдет лаборатория молодых режиссеров
В Перми благоустроят 60 дворов
На портале «Управляем вместе» появились новые разделы
Объявлен аукцион на ремонт обходов в Перми
Компания Henkel расширяет производство в Перми
Добавить комментарий: