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В Пушкинской библиотеке открылась выставка-прогулка по старой Перми
"Пермь: взгляд сквозь годы" - выставка - виртуальная прогулка по старой Перми открылась в Пушкинской библиотеке. Авторы проекта - пермский фотограф, художник международной федерации фотоискусства, член Союза фотохудожников России, участница многих международных, всероссийских и региональных художественных фотовыставок Лейла Туркина, и Владимир Туркин, кандидат исторических наук - обозначили жанр своей работы как "фотографическая фантазия". И каждую среду с 17 до 18 часов авторы фотопроекта в большом зале "Пушкинский" будут общаться с гостями выставки, рассказывать об истории города, его зданий, улиц и площадей.
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