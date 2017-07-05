В Пушкинской библиотеке открылась выставка-прогулка по старой Перми

"Пермь: взгляд сквозь годы" - выставка - виртуальная прогулка по старой Перми открылась в Пушкинской библиотеке. Авторы проекта - пермский фотограф, художник международной федерации фотоискусства, член Союза фотохудожников России, участница многих международных, всероссийских и региональных художественных фотовыставок Лейла Туркина, и Владимир Туркин, кандидат исторических наук - обозначили жанр своей работы как "фотографическая фантазия". И каждую среду с 17 до 18 часов авторы фотопроекта в большом зале "Пушкинский" будут общаться с гостями выставки, рассказывать об истории города, его зданий, улиц и площадей.