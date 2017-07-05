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Центральный выставочный зал Перми представляет новый проект
Пермский художник Александр Новиков представляет новый для города мультимедийный проект "Движение живописи". Это синтез современных технологий и классической живописи. Проект "Движение живописи" открывается сегодня в 19:00 в Центральном выставочном зале.
Картины пермского художника Татьяны Нечеухиной дополнятся видеоработами, которые будто бы накладываются и оживляют статичное изображение. Заранее подготовленное и просчитанное по контрольным точкам видеосопровождение будет проецироваться на реальное произведение. Звуковой дизайн на стыке электронной музыки и "полевых записей" поможет глубже погрузиться в мир картины. Таким образом, на зрителя будут воздействовать музыка, свет, цвет, движение.
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