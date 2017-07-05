Фестиваль малой авиации «Взлетка» переносится на 26 августа

В Лысьве из-за «нелетной погоды» отменён Фестиваль малой авиации «Взлетка», который должен был состояться в субботу, 8 июля. В связи с неблагоприятными метеоусловиями проведение фестиваля переносится на 26 августа. При этом, уверяют организаторы праздника, программа мероприятия существенных изменений не претерпит.

Напомним, в этом году фестиваль» пройдет под слоганом «Время первых» и будет посвящен теме больших авиационных и космических открытий: юбилею запуска первого спутника ПС-1, столетию авиационного конструктора Павла Соловьева. В программе – авиашоу с участием экипажей из Перми, Лысьвы, Екатеринбурга, Уфы. Впервые состоятся показательные гонки «авиации будущего» – фантастических дронов. На летном поле пройдет интерактивная выставка авиационной техники – зрители фестиваля смогут увидеть самолеты, паралеты, планеры, автожиры, дельталеты, вертолеты. Будут работать интерактивные игровые, музейные и спортивные площадки.