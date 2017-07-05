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Краснокамская фабрика деревянной игрушки реализует социально-значимый проект
Продолжается реализация совместного проекта Пермской краевой организации Всероссийского общества слепых и ООО "Краснокамская фабрика деревянной игрушки". Проект призван содействовать реабилитации людей с ограниченными возможностями. Как сообщил заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Чибисов, сейчас специалисты министерства помогают фабрике оформить документы для получения федеральной субсидии.
Пермские предприятия Всероссийского общества слепых уже начали производить упаковку, металлические элементы и комплектующие из дерева. Фабрика планирует начать выпуск новых развивающих игрушек с использованием азбуки Брайля для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.
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