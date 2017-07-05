Педагог из Прикамья стал лучшим в конкурсе профессионального мастерства

В городе Орлов Кировской области прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди педагогов специальных учебно-воспитательных учреждений. В одной из номинаций первое место досталось участнице из Перми.

Как рассказали в Министерстве образования Прикамья, конкурс «Педагог года – 2017» проходил по четырем номинациям: «Мастер производственного обучения», «Учитель технологии», «Педагог дополнительного образования», «Воспитатель». Всего в нем приняли участие 14 педагогов из разных городов России.

В номинации «Воспитатель» педагог специального учебно-воспитательного учреждения «Уральское подворье» Елена Сбоева заняла первое место. Ее умение владеть собой, опыт работы с детьми с девиантным поведением, открытость и методическая грамотность были отмечены членами жюри.