В коми-пермяцком драмтеатре пройдет лаборатория молодых режиссеров

Коми-Пермяцкий драматический театр имени Горького готовится к приезду сразу пяти режиссеров – выпускников театральных институтов. Руководство театра решило более активно осваивать малую сцену, привлекая нового зрителя – молодежь. Для этого, сейчас на малой сцене проходят читки пьес современных драматургов. А в середине июля пройдет лаборатория молодых режиссеров «Живая классика». Сделать свои постановки вызвались и прислали заявки 38 режиссеров, из которых было выбрало пять. Начинающие постановщики из Франции, Литвы, Перми, Москвы и Санкт-Петербурга за четыре дня подготовят к показу черновые варианты спектаклей русской классики. В афише: - пьеса «Ревизор» Гоголя, повести Чехова «Каштанка» и «Черный монах», рассказ Леонида Андреева «В тумане». Еще одну чеховскую повесть «Черный монах» выбрала для своей работы москвичка Вера Попова, а режиссер из Санкт-Петербурга Анна Соколова сделает постановку пушкинской повести «Барышня-крестьянка». Оценивать постановки молодых режиссеров приедут критики из Перми и Санкт-Петербурга. По итогам лаборатории руководство театра выберет работу для дальнейшей разработки и постановки спектакля.