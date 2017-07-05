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Педагог из Прикамья стал лучшим в конкурсе профессионального мастерства →

В коми-пермяцком драмтеатре пройдет лаборатория молодых режиссеров

Коми-Пермяцкий драматический театр имени Горького готовится к приезду сразу пяти режиссеров – выпускников театральных институтов. Руководство театра решило более активно осваивать малую сцену, привлекая нового зрителя – молодежь. Для этого, сейчас на малой сцене проходят читки пьес современных драматургов. А в середине июля пройдет лаборатория молодых режиссеров «Живая классика». Сделать свои постановки вызвались и прислали заявки 38 режиссеров, из которых было выбрало пять. Начинающие постановщики из Франции, Литвы, Перми, Москвы и Санкт-Петербурга за четыре дня подготовят к показу черновые варианты спектаклей русской классики. В афише: - пьеса «Ревизор» Гоголя, повести Чехова «Каштанка» и «Черный монах», рассказ Леонида Андреева «В тумане». Еще одну чеховскую повесть «Черный монах» выбрала для своей работы москвичка Вера Попова, а режиссер из Санкт-Петербурга Анна Соколова сделает постановку пушкинской повести «Барышня-крестьянка». Оценивать постановки молодых режиссеров приедут критики из Перми и Санкт-Петербурга. По итогам лаборатории руководство театра выберет работу для дальнейшей разработки и постановки спектакля.

Метки: в Кудымкаре, Культура

Опубликовано: 05.07.2017 в 13:59 в рубрике - Радио Пермского края

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