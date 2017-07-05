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В Перми благоустроят 60 дворов
В Мотовилихинском районе Перми начался ремонт 10 дворов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, во дворе по улице Дружбы, 4 помимо ремонта проездов будет обустроена детская площадка, установлено наружное освещение, появятся новые лавочки и урны. Новые фонари будут оборудованы и во дворе по улице Ивановской, 15. Новая детская площадка порадует ребят и во дворе по улице Циолковского, 9.
Приоритетным направлением программы является комплексное благоустройство дворов. Всего в этом году благодаря программе во дворах Мотовилихинского района будут установлены 22 детские площадки. От жителей Мотовилихинского района на участие в программе поступило 199 заявок, 60 из них будет выполнено уже в этом году.
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