На портале «Управляем вместе» появились новые разделы

На портале интерактивного проекта «Управляем вместе» доступны четыре новых раздела: «Школы», «Здравоохранение», «Приоритетные муниципальные проекты», «Связь». Это почти 500 объектов социальной сферы, которые были включены в программу развития Пермского края. Работы по этим объектам планируются масштабные: строительство, реконструкция, капитальный ремонт. Сроки ввода в эксплуатацию – с 2017 по 2020 год. Описание объектов можно найти на интерактивной карте, а также по поиску в районе или населенном пункте. По каждому объекту доступна общая информация: адрес, финансирование, перечень работ. В дальнейшем будут доступны дизайн-проект, проектная документация, фотографии. Информация обновляется еженедельно и по мере запуска ремонтных работ на объектах.