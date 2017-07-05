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Объявлен аукцион на ремонт обходов в Перми
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило электронный аукцион на ремонт обходов Перми. В техническом задании указано, что ремонт необходимо провести на Южным обходе Перми, 30 - 37 км (прямое направление, съезды на развязках) в Пермском районе и Западном обходе Перми (развязка с улицы Леонова в Индустриальном районе). Все работы требуется завершить 29 декабря 2017 года. Максимальная цена контракта составляет почти 94 млн руб.
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