Объявлен аукцион на ремонт обходов в Перми

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило электронный аукцион на ремонт обходов Перми. В техническом задании указано, что ремонт необходимо провести на Южным обходе Перми, 30 - 37 км (прямое направление, съезды на развязках) в Пермском районе и Западном обходе Перми (развязка с улицы Леонова в Индустриальном районе). Все работы требуется завершить 29 декабря 2017 года. Максимальная цена контракта составляет почти 94 млн руб.