Компания Henkel расширяет производство в Перми
Компания Henkel планирует расширение производства в Перми. Среди планов регионального подразделения концерна – запустить дополнительную линию по производству жидких моющих средств.
Производственный комплекс Henkel, расположенный на территории Прикамья, является одним из крупнейших производителей средств для стирки в России. Продукция производится на 70-80% из российского сырья, 10% из которого поставляется пермскими поставщиками. Общий объем инвестиций в предприятие составил более 3,2 миллиардов рублей за последние 3 года. За это время на предприятии запустили новую линию по производству жидких средств для стирки, открыли автоматизированный логистический комплекс, внедрили проект по повышению энергоэффективности производственного комплекса.
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