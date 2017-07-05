Компания Henkel расширяет производство в Перми

Компания Henkel планирует расширение производства в Перми. Среди планов регионального подразделения концерна – запустить дополнительную линию по производству жидких моющих средств.

Производственный комплекс Henkel, расположенный на территории Прикамья, является одним из крупнейших производителей средств для стирки в России. Продукция производится на 70-80% из российского сырья, 10% из которого поставляется пермскими поставщиками. Общий объем инвестиций в предприятие составил более 3,2 миллиардов рублей за последние 3 года. За это время на предприятии запустили новую линию по производству жидких средств для стирки, открыли автоматизированный логистический комплекс, внедрили проект по повышению энергоэффективности производственного комплекса.