Пермская инклюзивная школа стала лучшей в России

Министр образования и науки России Ольга Васильева подвела итоги четвертого Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Среди 12 школ пермская школа №114 стала первой в главной номинации «Лучшая инклюзивная школа России». Школа была открыта в 1966 году, а с 2013 года стала инклюзивной. В образовательном учреждении созданы все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: психологический кабинет, кабинет логопеда, спортивный зал со специальными тренажерами, пандусы, тактильные дорожки и многое другое.

Департаменты образования и социальной политики администрации Перми ведут системную работу по доступности образовательных учреждений для людей с разными возможностями здоровья. Так, в июне в Перми открылся самый большой детский сад «Конструктор успеха» на 360 мест, который рассчитан на ребят с разными возможностями здоровья. В здании детского сада есть два лифта – пассажирский и грузовой, пандус, тактильная плитка.

