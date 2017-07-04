Пермская инклюзивная школа стала лучшей в России
Министр образования и науки России Ольга Васильева подвела итоги четвертого Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Среди 12 школ пермская школа №114 стала первой в главной номинации «Лучшая инклюзивная школа России». Школа была открыта в 1966 году, а с 2013 года стала инклюзивной. В образовательном учреждении созданы все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: психологический кабинет, кабинет логопеда, спортивный зал со специальными тренажерами, пандусы, тактильные дорожки и многое другое.
Департаменты образования и социальной политики администрации Перми ведут системную работу по доступности образовательных учреждений для людей с разными возможностями здоровья. Так, в июне в Перми открылся самый большой детский сад «Конструктор успеха» на 360 мест, который рассчитан на ребят с разными возможностями здоровья. В здании детского сада есть два лифта – пассажирский и грузовой, пандус, тактильная плитка.
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