Пермская почта отмечает юбилей

Почта Прикамья отмечает свой 235 "день рождения". История Пермской почты неразрывно связана с историей почты Российской. 27 января 1781 года по указу Её Императорского Величества Екатерины II было создано Пермское наместничество. Должность наместника получил генерал-поручик Евгений Петрович Кашкин. 9 февраля 1782 года появилась Пермская губернская почтовая контора. На должность почтмейстера был назначен отставной прапорщик Егор Герман. В декабре 1784-го в Перми появился первый почтальон Петр Горбунов. Юбилейной дате, а также профессиональному празднику "Дню российской почты", посвящёна череда событий, - в том числе и слет работников Пермского филиала Почты России, который проходит сегодня в концертом зале гостиницы "Урал".