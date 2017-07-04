Прикамскому омбудсмену пожаловались на трудности в присвоении звания Труженик тыла
В адрес Уполномоченного по правам человека в Прикамье поступило обращение 84-летней жительницы краевого центра. Из обращения следует, что заявительница в годы Великой Отечественной войны работала в колхозе, но подтвердить свою трудовую деятельность может только свидетельскими показаниями, так как подтверждающих документов не сохранилось. Таким образом, без документов у женщины возникли непреодолимые трудности с установлением статуса ветерана Великой Отечественной войны.
Уполномоченный по правам человека в Прикамье обращает внимание на то, что в регионах России уже есть судебная практика, когда такие случаи разрешались в пользу ветерана. Однако в Перми женщина проиграла суды, и время работы в годы войны не включено в ее общий трудовой стаж.
Татьяна Марголина обратилась в пермское Отделение Пенсионного фонда РФ с просьбой рассмотреть повторно документы пожилой женщины. Омбудсман считает, что отказ принимать показания свидетелей по совместной работе является недопустимым, тем более с учетом военного положения.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Подростки в Перми предотвратили попытку ограбления
Акция «Последний адрес» пройдет в Березниках
Молодые семьи из Кунгура представят Пермский край на Всероссийском конкурсе
Объявлен аукцион на строительство моста через Егошиху
Студотрядовцы Перми покоряют Санкт-Петербург
В Прикамье введен противопожарный режим
Отключение воды в Перми
Вопросы детского отдыха в Прикамье
В Прикамье будут изымать земельные участки
Двух депутатов Гремячинского сельского поселения лишили полномочий
Добавить комментарий: