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Подростки в Перми предотвратили попытку ограбления
В Перми два подростка предотвратили попытку ограбления в Свердловском районе. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, в воскресенье в дежурную часть полиции поступил звонок о грабеже, совершенном на ул. Солдатова. Выяснилось, что преступник похитил сережку у 42-летней женщины и попытался сбежать. На крики пострадавшей прибежали два подростка. Молодые люди побежали вслед за грабителем, догнали его и задержали. Им удалось удерживать его на месте до приезда полиции. Преступником оказался 36-летний безработный местный житель. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело, сейчас злоумышленник ожидает результатов следствия в СИЗО.
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