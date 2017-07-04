Подростки в Перми предотвратили попытку ограбления

В Перми два подростка предотвратили попытку ограбления в Свердловском районе. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, в воскресенье в дежурную часть полиции поступил звонок о грабеже, совершенном на ул. Солдатова. Выяснилось, что преступник похитил сережку у 42-летней женщины и попытался сбежать. На крики пострадавшей прибежали два подростка. Молодые люди побежали вслед за грабителем, догнали его и задержали. Им удалось удерживать его на месте до приезда полиции. Преступником оказался 36-летний безработный местный житель. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело, сейчас злоумышленник ожидает результатов следствия в СИЗО.