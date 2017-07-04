Акция «Последний адрес» пройдет в Березниках

В Березниках будут установлены таблички с последними адресами жертв сталинского террора. Очередные события общероссийского проекта «Последний адрес» состоятся в Пермском крае сегодня и завтра. Первая табличка будет установлена в Березниках на фасаде дома №1 по Ардуановскому переулку в память об инженере Витольде Иосифовиче Свидерском, расстрелянном 11 февраля 1938 года, реабилитированном в 1957 году.

После церемонии, организаторы акции предлагают пешеходную экскурсию «Березники 1930-х годов», которая свяжет место установки знака и Березниковский историко-художественный музей имени И.Коновалова, в котором в 14:00 часов состоится мероприятие, посвящённое памяти Свидерского и иным жертвам политических репрессий.

Данная мемориальная табличка «Последнего адреса» станет уже второй в Березниках. Первая была установлена 4 ноября 2016 года в память об инженере Дмитрии Адамовиче Алексюке по адресу: улица Челюскинцев, 5.

Отметим также, что к сегодняшнему дню в Пермском крае установлено уже двадцать табличек проекта «Последний адрес»: по одной – в Березниках, Верещагинском районе и Краснокамске, две – в Ординском районе, три – в Коми-Пермяцком округе и двенадцать – в городе Пермь. Реализация проекта официально поддержана на федеральном и региональном уровнях.