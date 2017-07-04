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Молодые семьи из Кунгура представят Пермский край на Всероссийском конкурсе
На Всероссийском фестивале молодых семей Прикамье представляют молодые семьи из Кунгура. Напомним, в Перми прошел отборочный тур фестиваля-конкурса "Прикамская семья-2017". Десять команд, из разных уголков края боролись за выход в финал. В итоге, лучшими жюри признали именно кунгурские клубы: "Мир на ладошке", и "Золотой ключик". На фестивале участники показывали свои "визитки", представляли видеоролики на тему экологии и участвовали в квесте. Клуб молодых семей "Золотой ключик" из 13 детского сада стал абсолютным лидером фестиваля-конкурса.
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