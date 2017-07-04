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Объявлен аукцион на строительство моста через Егошиху
Власти Перми объявили аукцион на постройку пешеходного моста через Егошиху. Переход от дома по ул. Пихтовая, 46, где расположен полк патрульно-постовой службы полиции, к дому по ул. Братская, 4 свяжет микрорайоны Владимирский и Юбилейный. Как сообщается в техзадании, длина пешеходного перехода составит 330 метров, ширина – два метра. Начальная цена контракта составляет 13,5 млн рублей. Заявки принимаются до 18 июля. Аукцион пройдет 24 июля. Строительство начнется через месяц и завершится в июле 2018 года.
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