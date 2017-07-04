Студотрядовцы Перми покоряют Санкт-Петербург
Студенческий строительный отряд "Строитель" Пермской сельхозакадемии отправился в Санкт-Петербург для участия в Межрегиональнойстуденческой стройке. Участниками грандиозной стройки в городе на Неве станут более 200 студентов со всей страны. Бойцам предстоит выполнять дорожные, бетонные, отделочные, подсобные и другие строительные работы. В течение нескольких дней до торжественного открытия стройки бойцы и кандидаты шлифуют заготовки на творческие конкурсы и верят, что и это лето станет незабываемым.
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