Студотрядовцы Перми покоряют Санкт-Петербург

Студенческий строительный отряд "Строитель" Пермской сельхозакадемии отправился в Санкт-Петербург для участия в Межрегиональнойстуденческой стройке. Участниками грандиозной стройки в городе на Неве станут более 200 студентов со всей страны. Бойцам предстоит выполнять дорожные, бетонные, отделочные, подсобные и другие строительные работы. В течение нескольких дней до торжественного открытия стройки бойцы и кандидаты шлифуют заготовки на творческие конкурсы и верят, что и это лето станет незабываемым.