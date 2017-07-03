Отключение воды в Перми
Большая часть жилищного фонда Перми останется сегодня без горячей воды. Плановая опрессовка теплосетей проходит как в центре, так и на окраинах города. В течение двух недель коммунальщики проведут гидравлические испытания, с помощью которых выявляют проблемные участки сети.
Как пояснили в компании «Т Плюс», летняя диагностика труб– это важная технологическая процедура в рамках подготовки теплосетей к новому отопительному сезону. В рамках опрессовок создается повышенное давления на заранее выбранном участке трубопровода, чтобы проверить его на прочность. По всем возникшим вопросам жители могут обратиться в Центральную диспетчерскую службу ЖКХ г. Перми (057) или диспетчерскую службу теплоснабжающей организации ООО «Пермская сетевая компания» (237-65-40).
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