Отключение воды в Перми

Большая часть жилищного фонда Перми останется сегодня без горячей воды. Плановая опрессовка теплосетей проходит как в центре, так и на окраинах города. В течение двух недель коммунальщики проведут гидравлические испытания, с помощью которых выявляют проблемные участки сети.

Как пояснили в компании «Т Плюс», летняя диагностика труб– это важная технологическая процедура в рамках подготовки теплосетей к новому отопительному сезону. В рамках опрессовок создается повышенное давления на заранее выбранном участке трубопровода, чтобы проверить его на прочность. По всем возникшим вопросам жители могут обратиться в Центральную диспетчерскую службу ЖКХ г. Перми (057) или диспетчерскую службу теплоснабжающей организации ООО «Пермская сетевая компания» (237-65-40).

