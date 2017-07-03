Вопросы детского отдыха в Прикамье
В детских оздоровительных лагерях Прикамья завершилась первая смена. О ее итогах и наиболее проблемных вопросах организации летнего отдыха детей говорили на прямой телефонной линии в приёмной президента России в Пермском крае. Одним из участников «обратной связи» была Руководитель отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Антонина Сорокина.
В нынешнем году выдано порядка 500 сертификатов в загородные и санаторные лагеря, это на 39 процентов больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Около половины путевок получили семьи со среднемесячным доходом, на втором месте малоимущие семьи. Дети из семей, находящихся в социально опасном положении, отдыхать в оздоровительных центрах будут бесплатно.
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