Вопросы детского отдыха в Прикамье

В детских оздоровительных лагерях Прикамья завершилась первая смена. О ее итогах и наиболее проблемных вопросах организации летнего отдыха детей говорили на прямой телефонной линии в приёмной президента России в Пермском крае. Одним из участников «обратной связи» была Руководитель отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Антонина Сорокина.

В нынешнем году выдано порядка 500 сертификатов в загородные и санаторные лагеря, это на 39 процентов больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Около половины путевок получили семьи со среднемесячным доходом, на втором месте малоимущие семьи. Дети из семей, находящихся в социально опасном положении, отдыхать в оздоровительных центрах будут бесплатно.