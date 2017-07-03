В Прикамье введен противопожарный режим

В Прикамье на три месяца ввели особый противопожарный режим. До 20 сентября в лесах и парках Пермского края, а также на сельскохозяйственных угодьях запрещено разводить открытый костер, вне оборудованных кострищ. Сжигать порубочные остатки, горючие материалы и мусор.

Постановлением правительства Пермского края нарушителям особого режима грозит административный штраф: физическим лицам – от 4 до 5 тысяч, должностным – 20-40 тысяч, юридическим – 300-500 тысяч рублей.

По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края с май по июнь в регионе произошло шесть лесных пожаров. Общая площадь составила 6 га. Самый крупный пожар произошел в Кудымкарском лесничестве, недалеко от деревне Демино, в начале мая. Тогда сгорело 2 га лесных насаждений. К сведению, за аналогичный период прошлого года в крае случился 41 лесной пожар.