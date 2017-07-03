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В Прикамье будут изымать земельные участки
В Прикамье активизируется процесс изъятия земель сельскохозяйственного назначения у собственников, которые их не используют. Минсельхоз края планирует принудительно изымать 30 тысяч га земель в год. Изъятые участки будут передаваться тем собственникам, которые готовы их возделывать. По словам министра сельского хозяйства Александра Козюкова, на сегодня в регионе выявлено порядка 500 неиспользуемых земельных участков, большая часть которых находится возле крупных населенных пунктов и федеральных трасс. Это земли в Пермском, Осинском, Ильинском, Кунгурском, Добрянском и Нытвенском районах. «Сейчас процедура изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании упрощена: если в отношении участка началась процедура изъятия, то продать, отчуждать земельный участок по закону уже нельзя», - отметил министр.
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