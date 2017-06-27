Двух депутатов Гремячинского сельского поселения лишили полномочий
Двух депутатов Гремячинского сельского поселения лишили полномочий.
Они предоставили неполные сведения о доходах своих супругов за 2016 год. В частности, в справках не был заполнен раздел, содержащий сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях.
Прокурор Осинского района внес в Совет депутатов Гремячинска представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. После этого Совет решил досрочно прекратить полномочия проштрафившихся депутатов, сообщает пресс-служба пермской прокуратуры.
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