Двух депутатов Гремячинского сельского поселения лишили полномочий.

Они предоставили неполные сведения о доходах своих супругов за 2016 год. В частности, в справках не был заполнен раздел, содержащий сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях.

Прокурор Осинского района внес в Совет депутатов Гремячинска представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. После этого Совет решил досрочно прекратить полномочия проштрафившихся депутатов, сообщает пресс-служба пермской прокуратуры.