ГУ МЧС России по Пермскому краю устанавливает особый противопожарный режим





В 13 муниципальных образованиях Прикамья установлен особый противопожарный режим. Это ряд населенных пунктов Верещагинского, Кизеловского, Краснокамского, Кишертского, Ординского, Кунгурского, Добрянского, Гайнского районов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, особый противопожарный режим предполагает распространение материалов противопожарной пропаганды, проверку наружного противопожарного водоснабжения, уборку территории от мусора и сухой травы и обучение населения.

Нарушители режима должны будут выплатить штраф от двух до четырех тыс. рублей (для граждан), от 15 до 30 тыс. рублей (для должностных), от 400 до 500 тыс. рублей (для юридических лиц).