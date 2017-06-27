Городские власти рассказали о вариантах летнего отдыха юных пермяков

В Перми завершилось очередное пленарное заседание городской Думы. В повестке дня заседания - порядка трёх десятков вопросов, касающихся социально-экономической жизни краевой столицы.

Так, в рамках "Часа депутата" думцы заслушают доклад зам главы администрации Людмилы Гаджиевой "Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2017 году". Нынешним летом в целом по краю в оздоровительную кампанию будет вовлечено около 90 % юных прикамцев, то есть более 280 тысяч детей и подростков. В реестр лагерей, с которым можно ознакомиться на сайте "Пермские каникулы", включено более тысячи 800 организаций, в их числе: 60 загородных и санаторных лагерей, более тысячи лагерей с дневным пребыванием.Для ребят, увлеченных языками, спортом, искусством, работают профильные лагеря. Для туристов запланировано более 200 пеших и водных походов.

По информации Департамента социальной политики администрации города Перми, в этом году увеличена сумма бюджетной поддержки на компенсацию в детские оздоровительные лагеря. Согласно программе сумма составляет 146 миллионов 658 тысяч рублей, что значительно выше, чем в 2016-м. Напомним, что для получения компенсации следует обращаться в уполномоченные органы по оздоровлению и отдыху детей в муниципалитетах края до 30 июня. В Перми - в Департамент социальной политики по адресу: ул. Пермская, 60.