Участники программы «Ты-предприниматель» получат гранты на ведение бизнеса

Сегодня в Перми состоялась защита проектов 22 финалистов образовательной программы "Ты-предприниматель". Участники финального тура лично презентовали свой проект перед конкурсной комиссией.

По итогам защиты пять победителей конкурса получают целевые гранты в размере от 50 до 120 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Всего на конкурс поступило 49 проектов от участников программы, зарегистрировавших собственный бизнес в период с 15 марта по 10 июня 2017 года. В рамках заочного тура конкурсная комиссия оценивала степень проработки бизнес-плана, коммерческие перспективы, реалистичность и обоснованность, финансирование бизнес-проекта и конкурентные позиции предлагаемого продукта.

Второй этап обучения по программе начнется в сентябре 2017 года.