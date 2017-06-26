Участники программы «Ты-предприниматель» получат гранты на ведение бизнеса
Сегодня в Перми состоялась защита проектов 22 финалистов образовательной программы "Ты-предприниматель". Участники финального тура лично презентовали свой проект перед конкурсной комиссией.
По итогам защиты пять победителей конкурса получают целевые гранты в размере от 50 до 120 тысяч рублей на развитие бизнеса.
Всего на конкурс поступило 49 проектов от участников программы, зарегистрировавших собственный бизнес в период с 15 марта по 10 июня 2017 года. В рамках заочного тура конкурсная комиссия оценивала степень проработки бизнес-плана, коммерческие перспективы, реалистичность и обоснованность, финансирование бизнес-проекта и конкурентные позиции предлагаемого продукта.
Второй этап обучения по программе начнется в сентябре 2017 года.
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