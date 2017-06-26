Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← «Пермский Медиа Клуб»: Патриотическое воспитание

Участники программы «Ты-предприниматель» получат гранты на ведение бизнеса

Сегодня в Перми состоялась защита проектов 22 финалистов образовательной программы "Ты-предприниматель". Участники финального тура лично презентовали свой проект перед конкурсной комиссией.

По итогам защиты пять победителей конкурса получают целевые гранты в размере от 50 до 120 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Всего на конкурс поступило 49 проектов от участников программы, зарегистрировавших собственный бизнес в период с 15 марта по 10 июня 2017 года. В рамках заочного тура конкурсная комиссия оценивала степень проработки бизнес-плана, коммерческие перспективы, реалистичность и обоснованность, финансирование бизнес-проекта и конкурентные позиции предлагаемого продукта.

Второй этап обучения по программе начнется в сентябре 2017 года.


Опубликовано: 26.06.2017 в 16:25 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

«Пермский Медиа Клуб»: Патриотическое воспитание

Прокуратура нашла нарушения в работе Фонда капремонта

С начала года в Прикамье пропало более 1200 детей

Пермяки выйдут на «Пробег памяти»

Татьяна Марголина защищает права жителей Кизела

Летний солнцеворот: началось астрономическое лето

За игры в прятки алиментщица получила 15 суток ареста

Избирательные участки оборудуют системами видеонаблюдения

Целесообразно ли было закрывать Северную дамбу?

Приглашение к путешествию


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Пермский Медиа Клуб»: Патриотическое воспитание

Обратите внимание

в Перми

Актуально PRO Пермь. К столетию Павла Соловьева

Александр Иноземцев, управляющий директор АО ОДК Авиадвигатель в интервью расскажет о легендарном авиаконструкторе
смотреть видео читать26.06.2017 в 19:08
Метки: в Перми

Самый большой детский сад

В Дзержинском районе Перми состоялось торжественное открытие самого большого в городе детского сада «Конструктор успеха» на 360 мест.
читать24.06.2017 в 17:29
Метки: в Перми, Власть, Образование

Из песочницы - на беговелик

Беговелы, так называемые велосипеды без педалей, набирают в Перми всё большую популярность.
смотреть видео читать23.06.2017 в 15:45
Метки: в Перми, Общество, Спорт

В Театре-Театре открылся Международный фестиваль современного искусства «Территория»

С 22 июня по 1 июля на Сцене-Молот и на большой сцене ТТ в рамках Территории пройдет второй сезон творческого образовательного проекта «Арт-Лаборатория».
смотреть видео читать23.06.2017 в 15:24
Метки: в Перми, Культура, Общество

Танцы, любовь и рок-н-ролл: премьера в театре «У Моста»

В театре «У моста» круглые сутки актеры танцуют и поют - 23 июня артисты сыграют для зрителей премьерный спектакль «Сваха» по пьесе Торнтона Уайлдера.
смотреть видео читать23.06.2017 в 15:04
Метки: в Перми, Культура, Общество

в России

Фестиваль воздухоплавателей в Кунгуре

Небесная ярмарка 2017 началась со старта десятков аэростатов
смотреть видео читать26.06.2017 в 12:22
Метки: в России, Общество

Мы поедем, мы помчимся...

Лето – горячая пора для любителей всевозможных гонок. Обгонять другу друга можно самыми разными способами. И многие из них очень забавны!
читать25.06.2017 в 17:32
Метки: в России, СМИ, Общество

Трудная жена Алена Свиридова

Алена Свиридова согласилась ответить на откровенные вопросы о личной жизни в программе «Жена. История любви» Киры Прошутинской.
читать25.06.2017 в 13:10
Метки: в России, СМИ, Общество

«Месячник мигранта»: Знать основы

В июне открыТ «Месячник правовых знаний для мигранта». С нарушениями прав сталкиваются не только трудовые мигранты, но и те, для кого Пермский край стал официально местом жительства.
читать25.06.2017 в 10:06
Метки: в России, СМИ, Общество

Екатерина Вилкова: «Муж мне разрешает буквально всё»

Екатерина Вилкова говорит, что никогда не проводит параллелей между собой и своими героинями. Так ли это?
читать24.06.2017 в 13:25
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Актуально PRO Пермь. К столетию Павла СоловьеваАктуально PRO Пермь. К столетию Павла Соловьева

Участники программы «Ты-предприниматель» получат гранты на ведение бизнесаУчастники программы «Ты-предприниматель» получат гранты на ведение бизнеса

26 июня Юбилей конструктора Павла Соловьева26 июня Юбилей конструктора Павла Соловьева

ВОВРЕМЯ! Про народВОВРЕМЯ! Про народ

Фестиваль воздухоплавателей в КунгуреФестиваль воздухоплавателей в Кунгуре

Взгляд на патриотизм. Ток-шоу на пермском ТВВзгляд на патриотизм. Ток-шоу на пермском ТВ

Мы поедем, мы помчимся...Мы поедем, мы помчимся...

Трудная жена Алена СвиридоваТрудная жена Алена Свиридова

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

«Месячник мигранта»: Знать основы«Месячник мигранта»: Знать основы

Самый большой детский садСамый большой детский сад

Екатерина Вилкова: «Муж мне разрешает буквально всё»Екатерина Вилкова: «Муж мне разрешает буквально всё»

Любовь в «мажорных» тонахЛюбовь в «мажорных» тонах

Из песочницы - на беговеликИз песочницы - на беговелик

В Театре-Театре открылся Международный фестиваль современного искусства «Территория»В Театре-Театре открылся Международный фестиваль современного искусства «Территория»

Танцы, любовь и рок-н-ролл: премьера в театре «У Моста»Танцы, любовь и рок-н-ролл: премьера в театре «У Моста»

Пермский школьник отправится на международные олимпиады по географииПермский школьник отправится на международные олимпиады по географии

Басеги во всей красеБасеги во всей красе

В Прикамье клещи напали на 6796 человекВ Прикамье клещи напали на 6796 человек

Девочку, пострадавшую на Фестивале хоров, выписали из больницыДевочку, пострадавшую на Фестивале хоров, выписали из больницы

В деревне Мостовой дотла сгорел двухэтажный домВ деревне Мостовой дотла сгорел двухэтажный дом

В ДТП с мотоциклом погибли два человекаВ ДТП с мотоциклом погибли два человека

Чусовой ждет инвесторовЧусовой ждет инвесторов

В Перми вспомнили героев прошлого и настоящегоВ Перми вспомнили героев прошлого и настоящего

22 июня жизнь разделилась на до и после22 июня жизнь разделилась на до и после

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru