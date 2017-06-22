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в Перми
«Пермский Медиа Клуб»: Патриотическое воспитание
39-й выпуск Пермского Медиа Клуба посвящен патриотическому воспитанию.
|смотреть видео читать22.06.2017 в 18:31
Перенос остановки поможет уменьшить затор
В Перми перенесли автобусную остановку ул. Макаренко. Большинство пассажиров об изменениях на маршруте не знают.
|смотреть видео читать22.06.2017 в 17:33
С начала года в Прикамье пропало более 1200 детей
В полиции подвели итоги по розыску пропавших детей в Прикамье.
|читать22.06.2017 в 17:15
Пермяки выйдут на «Пробег памяти»
Мероприятие проводится в память о жертвах Великой Отечественной войны и в поддержку возрождения традиций массового спорта и семейной физкультуры.
|читать22.06.2017 в 16:53
На Восточном обходе загорелся КАМАЗ
У машины на ходу загорелось правое колесо, потом огонь перекинулся на кабину.
|смотреть видео читать22.06.2017 в 15:55
в России
Летний солнцеворот: началось астрономическое лето
21 июня – самый длинный день в 2017 году, его еще называют днем летнего солнцестояния или «Летний солнцеворот».
|читать22.06.2017 в 13:03
«Школа безопасности»: Ребята учатся спасать
Под Усть-Качкой стартовали межрегиональные соревнования «Школа безопасности», на которые собрались 14 команд со всего ПФО.
|смотреть видео читать22.06.2017 в 10:32
«Звезда-2005» возглавила турнирную таблицу чемпионата России
У Звезды-2005 есть отличный шанс выиграть чемпионат России в шестой раз.
|читать21.06.2017 в 14:10
Созрели для отцовства
Мы решили вспомнить знаменитостей, которые открыли для себя преимущества отцовства в зрелом возрасте.
|читать18.06.2017 в 13:45
Победитель «Взвешенных людей» похудел на 62 кг и готов жениться
28-летний Борис Бабуров из Подмосковья поставил новый рекорд - за четыре месяца сбросил 62,6 килограмма, что составляет более 40 процентов от его первоначального веса!
|читать17.06.2017 в 17:12
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