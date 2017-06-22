С начала года в Прикамье пропало более 1200 детей

В полиции подвели итоги по розыску пропавших детей в Прикамье. С начала января до конца мая в Пермском крае зарегистрировали 1245 заявлений по розыску несовершеннолетних. Причем большинство из них ранее уходили из дома. Как заявил начальник отделения организации розыска Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю подполковник полиции Виктор Прорубников, несовершеннолетние часто сбегают от пьющих родителей, а также из детских домов и приютов. По его словам, первые сутки после пропажи – самые важные. Несмотря на то, что полиция реагирует на заявление незамедлительно, нужно самим искать ребенка и привлекать к этому как можно больше людей. В полицию можно сообщить информацию любым способом: по телефону "02", подойти неспосредственно в дежурную часть территориального органа внутренних дел. Каждый пропавший человек ставится на учет в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Пермскому краю (241-36-40). Сотрудники этого подразделения работают круглосуточно. Из тех детей, которые пропали в Прикамье с начала года, к концу мая нашли всех, кроме одного. Также все еще ищут пятерых детей, ушедших в июне. Виктор Прорубников рассказал, что работники органов регулярно мониторят социальные сети, которые очень помогают в поиске пропавших детей. Также полицейские благодарны помощи волонтеров и СМИ.