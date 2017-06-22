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← С начала года в Прикамье пропало более 1200 детей

Прокуратура нашла нарушения в работе Фонда капремонта

прокуратура

Прокуратура Пермского края внесла представление об устранении нарушений в сфере капитального ремонта в адрес и.о. гендиректора Фонда капремонта в Пермском крае Сергея Сесюнина,- сообщает березниковская газета. Проведённая прокуратурой проверка соблюдения жилищного законодательства некоммерческим объединением «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» выявила, что Фонд ненадлежащим образом реализует свои полномочия. У надзорного органа появилось две основные претензии: Фонд капитального ремонта Пермского края плохо собирает деньги и плохо ремонтирует дома.

Метки: Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 22.06.2017 в 17:50 в рубрике - Радио Пермского края

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← С начала года в Прикамье пропало более 1200 детей

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