Пермяки выйдут на «Пробег памяти»

Легкоатлетический забег «Пробег памяти» пройдет сегодня в парке культуры и отдыха «Балатово». Это мероприятие проводится в память о жертвах Великой Отечественной войны и в поддержку возрождения традиций массового спорта и семейной физкультуры, с целью привлечения представителей разных поколений к занятиям физкультурой и спортом на спортивных объектах Индустриального района, пропаганды активного и здорового образа жизни. Регистрация участников соревнований начнется с 18:30. Старт легкоатлетическому забегу «Пробег памяти» будет дан в 19:30. Принять участие в легкоатлетическом забеге смогут все желающие, имеющие необходимую физическую подготовку. Соревнования пройдут в личном первенстве по четырем возрастным группам. В завершение мероприятия все участники будут награждены памятными дипломами. Победителей и призеров в личном зачете наградят кубками и дипломами.