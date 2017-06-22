Татьяна Марголина защищает права жителей Кизела
23 июня с 11:30 до 14:30 Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Ивановна Марголина проведет личный прием граждан по вопросу оказания медицинской помощи жителям Кизела. Желающие получить консультацию или сообщить о нарушениях прав человека могут записаться на прием по телефону: 4-25-13. Прием состоится в здании Кизеловской межпоселенческой библиотеки по адресу: ул. К. Либкнехта, 24.
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