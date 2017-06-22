Летний солнцеворот: началось астрономическое лето
21 июня – самый длинный день в 2017 году, его еще называют днем летнего солнцестояния или «Летний солнцеворот». Иван-травник, Ярилин день, Сонцекрес, Духов день, Праздник росы – это тоже названия дня летнего солнцестояния в разные времена у разных народов. А в некоторых странах, например в Финляндии и Швеции, день летнего солнцестояния даже является выходным днем и национальным праздником. И до сих пор этот день считается самым сильным временем, отлично подходящим для любых дел, связанных с защитой от злых духов, увеличением материального состояния и укреплением семейных уз.
Учёные называют этот день началом астрономического лета в Евразии, Северной Америке и на большей части Африки, а также астрономической зимы в Австралии и Южной Америке.
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