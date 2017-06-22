За игры в прятки алиментщица получила 15 суток ареста

В Прикамье судебные приставы нашли спрятавшуюся алиментщицу ….по дымку от сигарет. На момент прихода «непрошенных гостей», долг жительницы Карагайского района составил около 1,5 млн рублей. Судебные приставы пришли в дом к неплательщице, чтобы проверить ее имущественное положение. Не застав никого дома, они не спешили уходить, а заглянув в огород, увидели клубы сигаретного дыма из-за кустов. Так местонахождение неплательщицы было «рассекречено». Из своего «убежища» дама была прямиком доставлена в районный отдел судебных приставов, где за игры в прятки в отношении неё был составлен административный протокол. Кроме того, горе-мать была привлечена к административной ответственности в виде ареста на 15 суток.