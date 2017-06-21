Золотая пора выпускных балов
В прикамских школах с 24 июня пройдут выпускные. Аттестаты о завершении среднего общего образования получат больше 11 тысяч одиннадцатиклассников. 730 из них станут золотыми медалистами. Во время празднования будет введен запрет на продажу алкогольной продукции, – рассказали в пресс-службе правительства Пермского края. Впервые в Прикамье 2 июля состоится краевой выпускной «Будущее здесь». На эспланаде на празднование соберутся 2500 человек – выпускники школ, родители и учителя. Будут чествовать высокобальников, победителей олимпиад, состоится танцевальный флешмоб, театрализованные представления, пояснили в пресс-службе правительства.
19 июня закончился основной период ЕГЭ – выпускники сдавали химию и историю. До 1 июля запланированы резервные дни, а с 5 сентября начнется дополнительный период.
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