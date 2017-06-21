Сертификат в помощь

В департаменте социальной политики администрации Перми напоминают, что родители по-прежнему могут воспользоваться различными формами бюджетной поддержки на отдых и оздоровление детей. Как и в прошлые годы, в Перми родители могут получить бюджетную поддержку в виде сертификатов или компенсаций в любой вид лагеря. При этом поддержка оказывается из бюджетов двух уровней. Средства на поддержку родителям при приобретении путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления или санаторно-оздоровительный детский лагерь заложены в краевом бюджете. Для путевок в лагерь досуга и отдыха или детский лагерь палаточного типа – в бюджете города. Получить консультацию по отдыху и оздоровлению детей можно в департаменте социальной политики администрации Перми по адресу: улица Пермская, 60, кабинет №8. Телефон: 212-10-15.