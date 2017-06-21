22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби. В ночь с 21 на 22 июня по всей стране тысячи россиян с зажжёнными свечами в руках вспоминают погибших солдат в самой кровопролитной войне прошлого столетия, унесшей жизни 27-ми миллионов советских граждан. Жители Чайковского сегодня вечером собираются на площади Победы, чтобы отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, приняв участие в митинге и акции «Свеча памяти». Почтить память Героев минутой молчания и зажжением свечи как символа скорби и благодарности приглашаются все желающие. « Где бы ты ни был, куда бы ни торопился, зажги свою свечу и присоединяйся к нам!», - призывают организаторы. Начало мероприятий в 22 часа.
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