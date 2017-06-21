Кибер-мошенник: В Соликамске студент выдавал себя за продавца мебели

В Прикамье молодой человек признан виновным в мошенничестве. Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Соликамский» установили, что в сентябре прошлого года молодой человек создал в одной из социальных сетей аккаунт, где позиционировал себя как менеджера по продаже мебели. На страничке он разместил информацию и фотографии несуществующего товара, указав его стоимость. Через несколько дней злоумышленник получил сообщение от жительницы Липецка, которая намеревалась купить детскую кроватку и ортопедический матрац. Общая стоимость заказа составила 16700 рублей. В ходе переписки лжепродавец убедил покупательницу в том, что на указанный им счет банковской карты необходимо перевести аванс в размере 8350 рублей. Спустя несколько дней женщина перевела оставшуюся часть суммы от общей стоимости заказа. После того как злоумышленник получил все деньги, он заблокировал аккаунт, сменил номер мобильного телефона и больше на связь с покупательницей не выходил. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды. На момент совершения преступления молодой человек являлся студентом одного из колледжей Соликамска. Суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы с возмещением материального ущерба в пользу потерпевшей стороне в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.