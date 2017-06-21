Молодые педагоги делятся креативом

«Педагогический маркет» для молодых учителей Перми состоится на набережной Камы. Для них будет организовано более 35 различных мастер-классов. Так, на площадке «Образовательные практики» будет представлено применение новых образовательных технологий. Молодые педагоги смогут принять участие в развлекательных конкурсах; попробовать себя в рисовании хной, создании аквагрима, плетении косичек. Мастер-классы по йоге и черлидингу пройдут на «Спортивных практиках», а на «Интерактивных практиках» проведут мастер-классы по организации образовательных игр. В интеллектуальном кафе будет работать площадка «Тed talks education».В рамках мероприятия совместно с фондом помощи детям «Дедморозим» запланировано проведение благотворительной акции «Белый шарик надежды». Средства будут направлены на лечение детей. Отметим, «Педагогический маркет» проходит уже третий раз, ежегодно он насчитывает не менее 300 участников. В этом году помимо педагогов образовательных учреждений участие примут педагоги из пермских учреждений культуры и спорта.