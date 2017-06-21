Пермская футбольная команда «Звезда-2005» возглавила турнирную таблицу чемпионата России после победы в седьмом туре первенства над краснодарской «Кубаночкой» 2:0. Голами у пермской команды отметились Екатерина Пантюхина и Олеся Курочкина. Победив краснодарскую команду, "звездочки" сделали себе отличный подарок к 12-летию. За эти годы пермячки пять раз брали золотые медали чемпионата России, а также пять раз поднимали Кубок России над головой. Сейчас у "Звезды-2005" есть отличный шанс выиграть чемпионат России в шестой раз. Сейчас у пермской команды - 17 очков. «Звезда-2005» обошла столичный ЦСКА. В активе москвичек 15 очков и одна игра в запасе.