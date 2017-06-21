В центре внимания - дороги

В Перми сегодня пройдет совещание с руководством Росавтодора и Министерства транспорта РФ по вопросу "О ходе реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Приволжском ФО. Все регионы, входящие в ПФО, отчитаются о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, в рамках соглашения с Правительством города Москвы, Пермский край получил 109 единиц дорожной техники: комбинированные дорожные машины, вакуумные пылесосы, снегопогрузчики, автосамосвалы, заливщики швов и прочая техника. Это все позволит содержать дороги, построенные в рамках национального проекта, в надлежащем состоянии и обеспечить их надежность, увеличить срок эксплуатации.