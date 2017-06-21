Камская ГЭС завершила холостой сброс воды
Камская ГЭС завершила холостой сброс воды - половодье в районе Камского гидроузла перешло в завершающую стадию. Как уточняется в сообщении пресс-службы станции, затворы плотины были открыты на протяжении 39 дней. Объем холостых сбросов составил 6,6 кубических километров, что почти в 2 раза меньше, что обусловлено медленным развитием половодья в этом году. В соответствие с указанием Росводресурсов, до 10 июля Камский гидроузел будет работать в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе в пределах отметок 108 метров.
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