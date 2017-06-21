В Перми открыли инклюзивный детский сад «Конструктор успеха»

В Перми открылся самый большой детский сад. Инклюзивный детский сад «Конструктор успеха» на 360 мест рассчитан на ребят с разными возможностями здоровья, он расположен в активно застраивающемся Дзержинском районе по улице Машинистов, 43а. Открыли новый детский сад и заложили самые первые части «пазла», символизирующего основную образовательную концепцию «Конструктора успеха», глава края Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов. В числе почётных гостей - министр образования и науки Раиса Кассина, начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова, гендиректор АО «Камская долина» Андрей Гладиков, чья организация строила дошкольное учреждение. Заведующая детским садом Надежда Голиней провела экскурсию по новому саду и показала помещения «Конструктора успеха». Образовательный процесс в новом дошкольном учреждении будет организован посредством специальных площадок – творческих мастерских, где у каждого ребенка будет возможность выбора деятельности по интересам. На сегодняшний день создано девять «площадок успеха», где ребенок может себя реализовать. Например, площадка конструирования, гончарного дела, художественного творчества, швейные мастерские и другие. К 2020 году их количество планируется увеличить до 25.